نتنياهو يهدد صحيفة نيويورك تايمز بدعوى قضائية ..والسبب غزة !

هدد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو صحيفة "نيويورك تايمز" بدعوى قضائية، عقب تغطية الصحيفة للحرب في قطاع غزة، وخاصة بعد نشرها صورة لطفل غزي هزيل .

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها نتنياهو مع شبكة "فوكس" الأمريكية، حيث قال إنه يدرس إمكانية قيام الدولة بمقاضاة الصحيفة بسبب ما وصفه بـ"التشهير الواضح".

وقال نتنياهو للصحيفة: "يجب مقاضاة صحيفة نيويورك تايمز. أنا أدرس إذا ما كانت الدولة تستطيع مقاضاة الصحيفة، لأن هذا تشهير واضح جدا".

وكانت الصحيفة قد نشرت صورة الطفل في تقرير تحت عنوان "شباب، مسنون ومرضى يموتون جوعاً في غزة: لا شيء هنا"، قبل أن تضيف لاحقاً توضيحاً في صفحة خلفية تفيد بأن الطفل يعاني من مشاكل صحية منذ ولادته، معلنةً أنها لو كانت تملك هذه المعلومات مسبقاً لكانت أدرجتها مع الصورة.

وقد انتقد نتنياهو في السابق رد الصحيفة التي وصفها بأنها "نشرت نفيا بحجم طابع بريدي ودفنته في الصفحات الخلفية".

وردا على تهديد نتنياهو، قال متحدث باسم "نيويورك تايمز" لقناة فوكس إن "محاولة تهديد حرية الإعلام المستقل لنشر معلومات مهمة أصبحت أكثر وأكثر شيوعا".