5 شهداء قرب مركز مساعدات منطقة نتساريم وسط قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلن مستشفى العودة وسط قطاع غزة اليوم السبت 9 أغسطس 2025 ، عن استقباله 6 شهداء بينهم طفل و8 إصابات جراء استهداف الاحتلال "الإسرائيلي" تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

واشارت وزارة الصحة الى ارتفاع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,772 شهيدًا وأكثر من 12,249 إصابة ، وارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 201 شهيدًا، من بينهم 98 طفلًا.