حرب الإبادة في غزة تدخل يومها الـ673 .. شهداء وسط القطاع بينهم طالبي المساعدات

فلسطين اليوم

تدخل حرب الإبادة على قطاع غزة اليوم السبت 9 أغسطس 2025 يومها الـ673 على التوالي ، وسط قصف المواطنين العزل في منازلهم وخيامهم ، واستهداف طالبي المساعدات جنوب وشمال القطاع في ظل استمرار المجاعة ، وعلى وقع تهديدات قطاع غزة بإحتلال كامل لمدينتها، وتفريغ المدينة من سكانها لجنوب القطاع .

المصادر الطبية الفلسطينية أعلنت عن استشهد 7 مواطنين وإصابة العشرات، إثر استهداف الاحتلال المواطنين شمال مخيم النصيرات، وطالبي المساعدات جنوب وادي غزة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة، بوصول 5 شهداء و33 إصابة جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين شمال مخيم النصيرات.

وأضافت، أن مواطنين استشهدا وأصيب آخر، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعات المواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وقالت مصادر محلية، إن مدفعية الاحتلال قصفت حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف طائرة مسيرة للاحتلال قرب مسجد الشهيد شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 61,330 شهيدًا و152,359 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,824 شهيدًا و 40,318 إصابة.

واشارت الصحة الى ارتفاع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,772 شهيدًا وأكثر من 12,249 إصابة ، وارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 201 شهيدًا، من بينهم 98 طفلًا.