القوات المسلحة اليمنية تنفذ 3 عمليات نوعية ضد أهداف "إسرائيلية"

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أمس الجمعة، تنفيذ 3 عمليات عسكرية نوعية بواسطة سلاح الجو المسيّر، استهدفت 3 مواقع حيوية للاحتلال في فلسطين المحتلة، مؤكدة أن العمليات حققت أهدافها بنجاح.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إن العمليات نُفذت بثلاث طائرات مسيّرة، واستهدفت مطار اللد في منطقة يافا وهدفين حيويين في بئر السبع وعسقلان. وأوضح أن هذه الضربات تأتي انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردًا على "جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يقترفها العدو في غزة".

وخاطبت القوات المسلحة اليمنية أبناء الأمة العربية والإسلامية قائلة: "إذا لم تقفوا اليوم مع إخوانكم في فلسطين وهم يعانون من التجويع، فمتى ستقفون؟"، مضيفة: "التاريخ لن ينسى مواقف المتخاذلين والمتواطئين في جريمة الإبادة في غزة".

كما جدّد سريع التحذير لكافة الشركات التي تتعامل مع موانئ فلسطين المحتلة، مؤكدًا أن سفنها ستتعرض للاستهداف بغض النظر عن وجهتها، داعيًا إلى وقف أي تعامل مع هذه الموانئ حفاظًا على سلامة السفن وطواقمها.

وأكد البيان أن موقف اليمن تجاه القضية الفلسطينية نابع من التزام ديني وأخلاقي وإنساني، مشددًا على أن العمليات ستستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وكان قائد حركة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد صرّح أمس الخميس، بأن الحظر المفروض على الملاحة الإسرائيلية لا يزال مستمرًا وفعّالًا، مشيرًا إلى أن ميناء "أم الرشراش" (إيلات) مغلق بالكامل ضمن عمليات الإسناد لغزة.

وكشف الحوثي أن هذا الأسبوع شهد تنفيذ عمليات بحرية وعسكرية باستخدام 14 صاروخًا وطائرة مسيّرة، استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية في يافا وحيفا وعسقلان، إضافة إلى هجمات بحرية في شمال البحر الأحمر.