اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت 9 أغسطس 2025، حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة ، تركزت في محافظتي نابلس والخليل، وتخللتها مداهمات واعتقالات.

وفي بلدة الظاهرية جنوب غرب الخليل، اعتقل جيش الاحتلال الشاب أمير اشنيور بعد دهم منزله وتفتيشه.

واقتحم جيش الاحتلال مخيم العروب شمال مدينة الخليل، وداهم عددا من المنازل واحتجز عددًا من الشبان، وأجرى معهم عمليات تحقيق ميدانية.

واحتجز جيش الاحتلال، خمسة مواطنين من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، بعد توقيفهم عند حاجز فرش الهوا، المدخل الغربي لمدينة الخليل، واقتيادهم إلى معبر ترقوميا غرب المدينة، قبل الإفراج عنهم فجرًا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الخضر جنوب بيت لحم، من المدخل الشرقي، وتمركزت في مناطق الجامع الكبير، وأبو سود، والبوابة، والصيفي، دون أن يبلغ عن مداهمات لمنازل أو اعتقالات.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت دجن شرق المدينة و مخيمي بلاطة والعين، وأطلقت قنابل الصوت ودهمت عدة منازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما شهدت مدينة أريحا اقتحام عدة آليات إسرائيلية، دون التبليغ عن اعتقالات.