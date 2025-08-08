مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الأحد لبحث قرار حكومة الاحتلال احتلال قطاع غزة

فلسطين اليوم

يعقد مجلس الأمن الدولي الأحد جلسة طارئة عقب قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير قسري لنحو مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع نحو الجنوب.

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين رياض منصور إن مجلس الأمن سيعقد جلسة طارئة يوم غد السبت عند الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك، وذلك بعد لقائه مع رئيس مجلس الأمن والمشاورات بين أعضاء المجلس، والاجتماع الذي دعت له دولة فلسطين لمجلس السفراء العرب.

وعقد منصور مؤتمرا صحفيا، تطرق فيه إلى الخطوات التي تقوم بها فلسطين في هذا المحفل الدولي الهام تنفيذا لتعليمات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، لمنع تنفيذ احتلال غزة وفق قرار حكومة نتنياهو.