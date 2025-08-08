لابيد : قرار الكابينت احتلال غزة "كارثة"

فلسطين اليوم

اعتبر زعيم معارضة الاحتلال "الإسرائيلي"، يائير لابيد، اليوم الجمعة، أن "إقرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" خطة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، احتلال قطاع غزة بالكامل كارثة ستؤدي إلى العديد من الكوارث الأخرى".

وقال لابيد في تغريدة على حسابه بمنصة اكس: "قرار الكابينت الليلة يُعد كارثة ستؤدي إلى العديد من الكوارث الأخرى".

وأضاف: "خلافًا تمامًا لرأي الجيش ودوائر الأمن ومن دون أي اعتبار لحالة الإنهاك والاستنزاف التي تعانيها القوات المقاتلة، جرّ (وزير الأمن القومي ايتمار) بن غفير و(وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل) سموتريتش، نتنياهو إلى خطوة ستستمر أشهراً طويلة".

وتابع لابيد: "ستؤدي الخطوة إلى موت الأسرى الإسرائيليين، ومقتل عدد كبير من الجنود، وستكلف دافعي الضرائب الإسرائيليين عشرات المليارات، وستؤدي إلى انهيار سياسي".

وزعم لابيد أن "هذا بالضبط ما أرادته حماس، أن تنغمس إسرائيل في الميدان بلا هدف، ومن دون تحديد ملامح اليوم التالي، في احتلال عديم الجدوى لا يعرف أحد إلى أين يقود".