"رابطة بيت المقدس" تحذر من تدهور التعليم للاجئين الفلسطينيين في لبنان

فلسطين اليوم

حذرت "رابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين"، من تدهور قطاع التعليم في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في ظل ما وصفته بـ”التقليصات الممنهجة” التي تمارسها وكالة "الأونروا"، وآخرها الحديث عن برنامج جديد يتضمن دمج المدارس والصفوف.

واعتبرت الرابطة في بيان، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تشكل “خطرًا كبيرًا” على جوهر العملية التعليمية، وتأتي ضمن “مخطط لتقويض الدور الأساسي للأونروا وإنهاء مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين”. وأكدت أن التذرع بـ”عجز مالي مزعوم” لا يخفي التراجع المقصود عن الالتزامات، مشيرة إلى أن تحويل المدارس إلى غرف مكتظة “اعتداء مباشر على حق الطلبة في التعلم، وإهانة للمعلمين”.

وحملت "رابطة بيت المقدس" إدارة "الأونروا" المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه القرارات، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتوفير التمويل اللازم لضمان استمرار العملية التعليمية دون أي مساومات.

كما دعت الطلبة وأهاليهم والمعلمين وكافة القوى الطلابية والشبابية إلى رفع الصوت والانخراط في تحركات واسعة للدفاع عن الحق في التعليم، مؤكدة أن “مدارسنا ليست سجونًا، وحقنا في التعليم ليس للمساومة”.

وختم البيان بالتشديد على رفض سياسة “الإلغاء والتهميش”، والتعهد بمواصلة الدفاع عن حق الطلبة الفلسطينيين في التعليم والكرامة بكل الوسائل المتاحة.