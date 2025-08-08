زامير: الجيش سيزيد خططه العسكرية بغزة

فلسطين اليوم

قال رئيس أركان الاحتلال "الإسرائيلي"، إيال زامير، إن "الجيش سيزيد في الأيام المقبلة خططه العسكرية وسط الحفاظ على أمن قواتنا".

وأضاف زامير: "نهدف إلى توفير الظروف لإعادة المخطوفين وإزالة حكم حماس في غزة".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول "إسرائيلي"، أنه "من المتوقع أن تستغرق الخطة الشاملة للسيطرة على غزة 5 أشهر".

واعلن جيش الاحتلال، أن "رئيس الأركان إيال زامير عقد اليوم اجتماع تقدير للوضع في مقر القيادة الجنوبية بمشاركة قادة بهيئة الأركان"، مشيراً إلى أن "قادة الجيش بحثوا بلورة خطط والاستعداد لاستمرار الحرب في قطاع غزة".