مصر تدين قرار الكابينت "الإسرائيلي" باحتلال غزة بالكامل

فلسطين اليوم- وكالات

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً رسمياً عبّرت فيه عن إدانتها القاطعة لقرار المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر "الكابينت"، الذي يقضي بفرض احتلال كامل على قطاع غزة.

وجاء في البيان أن مصر تعتبر هذا القرار انتهاكاً صارخاً لمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، ويهدف إلى ترسيخ الاحتلال "الإسرائيلي" غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، والقضاء على مقومات قيام الدولة الفلسطينية، كما ينسف فرص حل الدولتين.

وأكدت الخارجية المصرية أن السياسات "الإسرائيلية" المتبعة، والتي تشمل التجويع والقتل المنهجي والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، لن تفضي سوى إلى تصعيد التوتر وتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة والمنطقة بأكملها.

كما دعت مصر المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي فوراً، مشددة على أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لن يكون إلا من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.