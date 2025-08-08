صحيفة: بريطانيا تستعين بطائرات تجسس أميركية فوق غزة بحثاً عن أسرى الاحتلال

فلسطين اليوم- وكالات

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، الأربعاء، أن وزارة الدفاع البريطانية أبرمت اتفاقاً سرياً مع شركة أميركية لتشغيل طائرات استطلاع فوق قطاع غزة، في إطار دعم الجهود الاستخباراتية للجيش الإسرائيلي.

وبحسب التقرير، تعاقدت لندن مع شركة "ستريت فلايت نيفادا كوميرشال ليزينغ"، التابعة لشركة "سييرا نيفادا كوربوريشن"، إحدى أبرز الشركات الأميركية في مجال الصناعات الدفاعية، لتسيير طائرات تجسس فوق غزة بهدف جمع معلومات عن مواقع محتملة لاحتجاز رهائن لدى فصائل المقاومة.

ورفضت وزارة الدفاع البريطانية تأكيد أو نفي هذه المهمة بدعوى "الحساسية الأمنية"، إلا أن مصدرين من داخل الوزارة أكدا وجود العقد، دون الإفصاح عن قيمته أو مدته.

وأشار التقرير إلى أن رحلة استطلاع نفذتها إحدى الطائرات في يوليو الماضي فوق مدينة خان يونس كُشف عنها نتيجة "خطأ تقني بسيط من موظفين مبتدئين"، ما أدى إلى تسريب مسارها.

وتعتمد القوات الجوية الملكية البريطانية سابقاً على طائرات "شادو آر1" لجمع البيانات من فوق غزة، انطلاقاً من قاعدة "أكروتيري" في قبرص، إلا أن مصادر عسكرية أكدت أن جميع الطائرات من هذا الطراز إما مشغولة بمهام أخرى أو تخضع للصيانة حالياً، ما دفع لندن إلى استئجار خدمات بديلة.