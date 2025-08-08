الأردن يدين خطة "الكابينت" الإسرائيلي لترسيخ احتلال غزة وتوسيع العدوان

فلسطين اليوم- وكالات

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الخطة التي أقرّها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، والتي تهدف إلى ترسيخ الاحتلال في قطاع غزة وتوسيع العدوان العسكري على الفلسطينيين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، في بيان صحفي، إن هذه الخطة تمثل استمراراً خطيراً للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُعدّ تقويضاً مباشراً لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد القضاة أن الأردن يرفض هذه الخطة ويدينها بشدة، ويعتبرها امتدادًا لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم الحصار والتجويع أداة لمعاقبة الفلسطينيين، إلى جانب الاستهداف الممنهج للمدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، في خرق صارخ للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف.

وأشار البيان إلى أن استمرار الاحتلال في غزة يقوّض الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وإنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وجددت الخارجية الأردنية دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ موقف حازم لوقف العدوان فورًا، وفتح المعابر لإدخال المساعدات، والعمل على ضمان حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.