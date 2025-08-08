الدفاع المدني: إسقاط المساعدات جواً ينطوي على مخاطر جسيمة على المدنيين

فلسطين اليوم- غزة

حذر الدفاع المدني في قطاع غزة من المخاطر الجسيمة التي تنطوي عليها عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية جواً، مؤكداً أن هذه الطريقة قد تودي بحياة مدنيين في مناطق مكتظة بالسكان.

وأوضح الدفاع المدني في بيان رسمي، أن أبرز تلك المخاطر تتمثل في وقوع إصابات أو وفيات مباشرة نتيجة سقوط الطرود الثقيلة فوق رؤوس المواطنين، لا سيما في المناطق التي تشهد تجمعات كثيفة للسكان.

وأضاف البيان أن حوادث التدافع والازدحام خلال لحظات تساقط المساعدات تؤدي إلى وقوع جرحى، وقد تصل إلى حد تسجيل ضحايا بسبب التدافع أو السقوط، في ظل غياب أي تنظيم ميداني فوري.

وفي ختام بيانه، دعا الدفاع المدني الجهات الدولية المانحة والمنظمات الإنسانية إلى اعتماد وسائل آمنة ومنظمة لإيصال المساعدات، خاصة من خلال المعابر البرية، وبما يضمن وصولها للمحتاجين دون التسبب في سقوط ضحايا جدد.