5 شهداء في استهداف "إسرائيلي" لعناصر تأمين المساعدات شرق دير البلح

فلسطين اليوم- غزة

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة بوقوع عدد من الشهداء والجرحى، جراء قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف عناصر تأمين المساعدات قرب منطقة كيسوفيم شرق دير البلح وسط القطاع.

وذكرت المصادر بأن القصف وقع أثناء محاولة تأمين مرور شاحنات مساعدات إنسانية إلى المناطق المنكوبة، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين ، بينهم عناصر تأمين مساعدات.

ووفق المصادر الطبية، فإن شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف عناصر تأمين المساعدات قرب كسوفيم شرقي دير البلح وسط قطاع غزة هم:

١- سعيد رامي بشير

٢ـ نضال تحسين بشير

٣ـ نائل منير بشير

٤ـ فادي جمال دواس

٥- جواد رامي بشير

ويأتي هذا التصعيد في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعيشها سكان القطاع، في وقت يتواصل فيه العدوان الصهيوني وسط تحذيرات دولية من المجاعة وانهيار القطاع الصحي.