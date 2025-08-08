40 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى رغم قيود الاحتلال

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم التضييقات والإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة ومحيط البلدة القديمة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن نحو 40 ألف مصلٍ توافدوا إلى المسجد الأقصى، حيث أُقيمت صلاة الغائب على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية.

ونصبت قوات الاحتلال الحواجز الحديدية في محيط المسجد، وعرقلت دخول المصلين عبر تفتيش الهويات واحتجاز العديد من الشبان، كما منعت عددًا منهم من الوصول إلى باحات الأقصى. وأجبرت المرابطين المبعدين، خير الشيمي ونظام أبو رموز، على مغادرة باب الأسباط.

وفي خطبة الجمعة، دعا الشيخ محمد سليم إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى، مؤكدًا أن "أجر من يعمّر الأقصى اليوم بأجر خمسين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم"، مشددًا على أهمية التمسك بالمسجد والرباط فيه رغم كل التحديات.