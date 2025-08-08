ألمانيا تفرض حظرًا فعليًا على تصدير الأسلحة ل "إسرائيل"

فلسطين اليوم- وكالات

أعلنت القناة 12 العبرية، اليوم الجمعة، أن الحكومة الألمانية قررت فرض حظر فعلي على تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، في خطوة غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بلاده لن توافق، حتى إشعار آخر، على تصدير أي معدات عسكرية لإسرائيل "قد تُستخدم في العمليات الجارية بقطاع غزة"، في إشارة إلى القلق المتزايد من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني.

ويأتي القرار في ظل ضغوط دولية متزايدة على الحكومات الغربية لوقف تزويد "إسرائيل" بالسلاح، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن مجازر جماعية وتجويع متعمد للمدنيين في غزة.

وتعتبر ألمانيا ثاني اكبر مصدر للسلاح في "اسرائيل"، ووفق تقارير سابقة لدير شبيغل في نهاية العام الماضي ،كانت الصادرات العسكرية الألمانية لإسرائيل قد بلغت ما قيمته ١٣٠ مليون يورو .ويشار الى أن إحدى الشركات الألمانية مسؤولة عن تصنيع قطع لمحركات دبابات "الميركافا".