مستشفى الأقصى يحذر من كارثة وشيكة بفعل نقص السولار

حذّر مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، اليوم الجمعة، من كارثة إنسانية وشيكة نتيجة النقص الحاد في كميات السولار.

وأكد المستشفى في بيان له، أن الكمية المتوفرة حاليًا من السولار قليلة جدًا، ولا تكفي لتشغيل المستشفى إلا لساعات محدودة فقط.

وقال: "إذا لم يتم تزويد المستشفى بشكل فوري وعاجل بالسولار اللازم، فإنه سيخرج عن الخدمة بالكامل، ما يعني توقف عمل غرف العمليات وأقسام العناية المكثفة والحضانات وأجهزة التنفس الصناعي".

واستنكر بشدة سياسة "تنقيط السولار" التي تُتبع مع مستشفى يقدم خدماته لأكثر من نصف مليون مواطن في المحافظة الوسطى.

وحمّل المستشفى الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية لأي توقف يطرأ على عمل المستشفى.

كما ناشد كل الجهات المعنية والمؤسسات الإنسانية والحقوقية بالتدخل العاجل والفوري لتوفير السولار وضمان استمرارية الخدمات الصحية.