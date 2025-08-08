11 شهيدا بعدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد 11 مواطنا، وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في عدوان الاحتلال على عدة مناطق بقطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بجروح إثر استهداف الاحتلال منتظري المساعدات وسط قطاع غزة.

كما استشهد مواطن وزوجته في قصف إسرائيلي استهدفهما قرب محطة عصفور في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وارتقى مواطن وأصيب آخرون، في استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق السنافور بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.