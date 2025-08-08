حركة الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد أبو خليل وشاح

فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادي الشهيد أبو خليل وشاح، ومرافقه الشهيد مفيد حسن، اللذين ارتقيا باستهداف إسرائيلي، يوم أمس الخميس شرقي لبنان.

وقالت حركة الجهاد في بيان "إن هذا العدوان الصهيوني الحاقد يؤكد بأن كيان العدو يخوض حرباً مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة وكوادره، كما يمثل عدواناً جديداً ضد لبنان وشعبه وانتهاكاً لسيادته".

وتقدمت حركة الجهاد من الجبهة الشعبية، ومن أسرة الشهيدين بأحر التعازي، مؤكدة "أن هذه الاغتيالات لن تزيد شعبنا وقواه المقاومة إلا صموداً وإصراراً على مواجهة العدو.