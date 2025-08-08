أستراليا تدعو الاحتلال لعدم فرض سيطرة عسكرية على غزة

فلسطين اليوم

دعت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، اليوم الجمعة، سلطات الاحتلال إلى عدم فرض سيطرة عسكرية على غزة، لأن هذا الأمر سيعمق الكارثة الإنسانية.

وقالت وونغ إن التهجير القسري ينتهك القانون الدولي، داعية لوقف القتال وإدخال المساعدات وإطلاق "الرهائن".

وأكدت أن "حل الدولتين" هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.

وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ،فجر اليوم الجمعة أن المجلس الوزاري المصغر وافق على مقترح السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل.