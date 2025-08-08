إن بي سي: الأقمار الاصطناعية تظهر أن “إسرائيل” تستعد لغزو بري محتمل لغزة

فلسطين اليوم

كشفت شبكة إن بي سي الأميريكة، اليوم الجمعة، أن صور الأقمار الاصطناعية تظهر أن "إسرائيل" تحشد قواتها لغزو بري محتمل لقطاع غزة.

ونقلت إن بي سي عن مسؤولين أميركيين، أن الصور تظهر تحركات وتشكيلات لقوات الاحتلال ما يشير إلى عملية برية كبرى وشيكة.

وأضافت عن مسؤول أمريكي، أن نتنياهو طلب سرا إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد تصريحه بأن هناك مجاعة حقيقية في غزة

وقالت الشبكة إن نتنياهو أبلغ ترمب أن المجاعة المنتشرة في غزة ليست حقيقية وأنها من تدبير حماس، مشيرة إلى أن ترمب قاطع نتنياهو وبدأ بالصراخ قائلا إنه لا يريد أن يسمع أن المجاعة بغزة مزيفة.

وأشارت "إن بي سي" إلى أن واشنطن لا تشعر فقط بأن الوضع مزر بل أنها تتحمل مسؤوليته بسبب صندوق غزة الإنساني.

وفجر اليوم الجمعة، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن المجلس الوزاري المصغر وافق على مقترح السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل.