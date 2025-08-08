الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، مناطق متفرقة من الضفة الغربية، واعتقلت عددًا من المواطنين بعد مداهمة منازلهم.

ففي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من بلدة زيتا شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: خالد أسامة أبو العز، وابراهيم أبو العز، وأسيد عفيف، وأكرم شرقية وثائر شرقية، بعد مداهمة منازلهم في البلدة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، شاباً من المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات خاصة اسرائيلية حاصرت منزلاً يعود لعائلة باسم زيدان في جبل أبو ظهير في مدينة جنين، وأجبروا العائلة على إخلاءه عبر مكبرات الصوت، كما أطلقوا القنابل الصوتية.

وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب حمادة زيدان من داخل المنزل المحاصر.

كما طالت اعتقالات الاحتلال الشاب أحمد جهاد مشه بعد مداهمة منزله وتفتيشه في مخيم بلاطة بنابلس.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الجنوبي، وانتشرت في عدة مناطق، منها "مسجد الخلافة، والمدرسة التركية، وحي كفر سابا"، كما دهمت منزل المواطن محمود ذياب، وأخضعت أفراد عائلته للتحقيق.

ومنذ السابع من أكتوبر للعام 2023، يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات غير مسبوقة طالت أكثر من 18 ألف مواطن من الضفة والقدس المحتلتين.