تعرف على حالة طقس فلسطين اليوم الجمعة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تؤثر كتلة هوائية حارة على البلاد حيث يكون الجو شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وعن هذه الليلة؛ توقعت الأرصاد أن يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا السبت، توقعت الأرصاد أن يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة حيث يكون الجو شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7-8 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.