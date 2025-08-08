حكومة الاحتلال تقر خطة لاحتلال مدينة غزة

فلسطين اليوم

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ،فجر اليوم الجمعة أن المجلس الوزاري المصغر وافق على مقترح السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل.

وأضاف مكتب نتنياهو -في بيان- أن جيش الاحتلال يستعد للسيطرة على مدينة غزة مع تقديم ما سماها مساعدات إنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال.

*مكتب رئيس الوزراء:*

▪️وافق المجلس الوزاري السياسي-الأمني على اقتراح رئيس الوزراء لهزيمة حماس.

▪️سيستعد جيش الدفاع الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة مع تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال.

واعتمد المجلس الوزاري بأغلبية الأصوات المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب وهي ( نزع سلاح حماس، إعادة جميع الأسرى الأحياء منهم والجثث على حد سواء، نزع السلاح من قطاع غزة بالكامل، السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، ووجود إدارة مدنية بديلة ليست حماس ولا السلطة الفلسطينية).

وكانت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، ذكرت قبيل ذلك أن المجلس الوزاري، بعد 10 ساعات من المباحثات، وافق على مقترح نتنياهو باحتلال القطاع.

من جهتها، ذكرت هيئة البث العبرية أن موافقة مجلس الوزراء على احتلال غزة جاءت رغم تحذيرات رئيس الأركان إيال زامير.

كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش "سيفرض حصارا على مقاتلي حركة حماس الذين سيبقون بمدينة غزة وفي الوقت نفسه سينفذ عملية برية تقتصر على المدينة في المرحلة الأولى".

وقال المسؤول نفسه، إن الهدف من العملية إجلاء جميع المدنيين من مدينة غزة للمخيمات الوسطى ومناطق أخرى بحلول 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.