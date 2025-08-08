الاحتلال يغتال عضو مركزية الجبهة الشعبية أبو خليل وشاح شرق لبنان

فلسطين اليوم

اغتال جيش الاحتلال عضو مركزية الجبهة الشعبية أبو خليل وشاح في الغارة التي استهدفت سيارة على طريق المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا يوم أمس الخميس.

وأفادت تقارير، ليل الخميس - الجمعة، "باستشهاد عضو اللجنة المركزية بالجبهة الشعبية أبو خليل وشاح، ومرافقه، باغتيال من جيش الاحتلال مساء أمس الخميس شرق لبنان".



وأفادت وزارة الصحة اللبنانية ، بأن غارة العدو الإسرائيلي على طريق المصنع أدت في حصيلة أولية إلى ارتقاء ستة شهداء وإصابة عشرة أشخاص بجروح.

وقبل هذا الاستهداف بأقل من ساعة، استشهد مواطن لبناني، في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كفردان غرب بعلبك شرق لبنان.

ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، فيما يطالب بنزع سلاح المقاومة.