الإعلامي الحكومي: وفيات سوء التغذية تضاعفت 35 مرة منذ 2023

فلسطين اليوم

أكد المكتب الإعلامي الحكومي، ليل الخميس - الجمعة، تضاعف أعداد وفيات سوء التغذية في قطاع غزة، عشرات المرات منذ عام 2023 وحتى اليوم.

وقال المكتب في بيان له، أن عدد الوفيات تضاعف منذ 2023 حتى اليوم، نحو 35 مرة، وقفز من 4 وفيات إلى 143.

وأشار إلى 4 وفيات عام 2023 نتيجة سوء التغذية، و50 حالة وفاة عام 2024، و143 حالة خلال العام الجاري 2025.

وأعلن أن إجمالي وفيات سوء التغذية منذ بدء الحرب بلغ 197 حالة وفاة، بينهم 96 شهيداً طفلاً، و 101 من البالغين.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن الوفيات الناجمة عن الجوع وسوء التغذية تشهد ارتفاعًا مقلقًا، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وصعوبة إيصال المساعدات الإنسانية.