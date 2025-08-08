تجدد التظاهرات في كيان الاحتلال لإنهاء حرب غزة واستعادة الأسرى

فلسطين اليوم

قمعت شرطة الاحتلال، مساء أمس الخميس، متظاهرين في "تل أبيب" والقدس المحتلة، طالبوا بإبرام صفقة تبادل أسرى وإنهاء الحرب في قطاع غزة، ورفضوا تجنيد "الحريديم" في جيش الاحتلال.

وقالت هيئة البث العبرية، إن شرطة الاحتلال قمعت متظاهرين أغلقوا شارع "أيالون" الرئيسي وسط "تل أبيب"، واستخدمت المياه العادمة لتفريقهم وإعادة فتح الشارع.

وتظاهر آلاف المستوطنين في أنحاء كيان الاحتلال؛ وخاصة في "تل أبيب" والقدس، بينهم عائلات أسرى في قطاع غزة وأسرى سبق أن أفرجت حركة حماس عنهم، في صفقات سابقة.

وفي القدس، استخدمت شرطة الاحتلال سيارات المياه لتفريق مئات "الحريديم" الذي تظاهروا رفضا لقانون التجنيد.

وتظاهر "الحريديم" احتجاجًا على قرار جيش الاحتلال شنّ عملية لاعتقال طلاب المدارس الدينية المنشقين.

وأفادت شرطة الاحتلال بوقوع حوادث عنف غير مألوفة خلال التظاهرة. كما تعرضت امرأة وصلت إلى مكان الحادث لاعتداء من قبل الحشود، بينما أحرق آخرون أوامر التجنيد.

كذلك اعتقلت الشرطة شخصًا بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة وإهانة موظف عام.