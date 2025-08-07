النونو: نتنياهو وويتكوف عرقلا اتفاق وقف النار قبل خطوة من حدوثه

فلسطين اليوم

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، طاهر النونو، مساء الخميس، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة متعطلة بقرار من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال النونو في تصريحات صحفية، إن الجولة الأخيرة من المفاوضات نهاية الشهر الماضي مع "إسرائيل" كادت تصل إلى اتفاق نهائي لوقف العدوان على قطاع غزة.

وأضاف أن المفاوضات متعطلة بقرار من نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في القطاع، وبدعم من المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف منذ انسحاب الوفدين الأميركي والإسرائيلي.

وأشار النونو إلى أن نتنياهو يمارس سياسة خداع الجمهور الإسرائيلي فهو يعلن أن إطلاق سراح الأسرى هو أولوية بالنسبة له في حين أن ما يمارسه يتناقض مع ذلك بحديثه عن احتلال القطاع ورفض أي عودة لطاولة المفاوضات ووضع العراقيل أمام ذلك.

وأوضح أن الحركة تبدي استعدادها للانخراط في المفاوضات فورًا حال دخول المساعدات والمواد الغذائية الكافية للقطاع بما يؤدي إلى إنهاء سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي.

وأردف النونو أن قيادة حماس تتابع "بشكل يومي مع الإخوة الوسطاء في قطر ومصر دخول المساعدات واحتياجات قطاع غزة بشكل كافٍ وكريم"، وأنهما "تبذلان جهودا إيجابية لضمان وصول أكبر قدر من المساعدات لشعبنا وأهلنا في القطاع".

وأكد أن حماس تتحرك على مستويات مختلفة إقليميا ودوليا من أجل هدفي إدخال المساعدات وإنهاء حرب التجويع والإبادة بشكل كامل عن الشعب الفلسطيني مستندة إلى إرثها الطويل في العلاقات مع الدول العربية والإسلامية وخاصة مع الإخوة في دولة قطر وجمهورية مصر العربية.

وشدد النونو على أن قرار "الحركة مستقل تماما ونابع من مصالح شعبنا الفلسطيني".

وقال إن ما يثار عن تأثيرات وتدخلات إيرانية أو غيرها من الجهات عار من الصحة تماما ولا أصل له، مشيرا إلى أن "حماس تحتفظ بعلاقة جيدة مع إيران والدول العربية والإسلامية والعديد من مكونات الأمة، ولكن ليس على قاعدة التدخل في مواقف وقرارات الحركة".