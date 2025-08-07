أبو سلمية: غزة دخلت في أسوأ المراحل الصحية

فلسطين اليوم

أكد مدير عام مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، مساء اليوم الخميس، أن المنظومة الصحية في قطاع غزة منهارة تماما في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال أبو سلمية، في تصريحات متلفزة، إن غزة دخلت في أسوأ المراحل الصحية، بسبب العدد الكبير من المرضى والمصابين،مضيفا" لا نستطيع تقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين في قطاع غزة المحاصر".

وأشار إلى الانتشار الكبير للأمراض بين الناس، بسبب تكدس للنفايات وعدم توفر الماء والغذاء.

وأكد أبو سلمية أن الاحتلال دمر كل حضانات الأطفال في غزة، لافتا إلى وفاة سيدة في مجمع الشفاء كانت تعاني من مرض السكر، بسبب انعدام الأمن الغذائي والصحي.

وأضاف "نفقد يوميا العديد من مرضى غسيل الكلى، بسبب عدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية وسوء التغذية".

وقال أبو سلمية إنه يتم تسجيل مئات الجرحى من مراكز توزيع المساعدات، بشكل يومي، دون القدرة على تقديم العلاج لهم.