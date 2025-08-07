فصائل المقاومة: غزة ستدار من شعبها فقط

فلسطين اليوم

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية،اليوم الخميس، أن غزة لن تُدار من تل أبيب، ولا من أي عاصمة أجنبية، وإنما بإرادة شعبها المقاوم.

ويأتي بيان الفصائل ردا على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مقابلة مع محطة فوكس نيوز الأمريكية، عن اعتزام "إسرائيل" احتلال غزة، ثم تسليمها لـ حكم مدني.

وقالت فصائل المقاومة، إن هذه التصريحات والتسريبات، "تكشف عن عجز العدو السياسي والميداني، بعد عامين من الفشل الذريع في تحقيق أهدافه، ورغم ارتكابه المجازر والجرائم وارتكازه على دعم غير محدود من قوى الاستعمار العالمي".

وأضافت أن التهديد باحتلال غزة عسكريًا بشكل كامل، هو إعلان نوايا إبادة جماعية، ومحاولة يائسة لإخضاع شعبنا ومقاومته، وهي نوايا لن تمر دون ثمن باهظ، والميدان سيكون الفيصل كما كان دائمًا.

وقالت الفصائل في بيانها "غزة ليست رقعة جغرافية شاغرة تبحث عن من يملؤها، بل هي أرض مشبعة بدماء الشهداء وسواعد المجاهدين، وكل محاولة احتلال مباشر ستكون بمثابة مستنقع جديد يحرق من يتوغل فيه، وستدخل المقاومة في مرحلة مواجهة أكثر قسوة وإيلامًا لهذا العدو".

وأشارت فصائل المقاومة الى أن "نتنياهو يحاول التغطية على هزيمته السياسية والعسكرية عبر تسويق أوهام السيطرة، ونحن نقول له بوضوح: غزة لن تُدار من تل أبيب، ولا من أي عاصمة أجنبية، وإنما بإرادة شعبها المقاوم".

وشدد البيان على أن المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها، موحدة في ميدان المواجهة، و"أي قرار احتلالي سيعيده إلى حيث جاء، مهزومًا مكسورًا كما في كل مرة، وواهم العدو لو اعتقد أنه سيفلت أسراه من قبضة المقاومة في القوة العسكرية، ونؤكد أن أسراه لن يخرجوا إلا من بوابة المفاوضات وبأثمانٍ باهظة".