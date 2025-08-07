حركة حماس: تصريحات نتنياهو انقلاب على مسار المفاوضات

فلسطين اليوم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية،حماس، مساء اليوم الخميس، أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشأن احتلال غزة، انقلاب على مسار المفاوضات، من أجل خدمة مصالحه الشخصية وأجنداته.

وقالت حركة حماس في بيان صحفي، إن ما يخطّط له نتنياهو، هو استكمال لنهج الإبادة والتهجير، عبر ارتكاب المزيد من الجرائم بحقّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة.

وأضافت أن تصريحات نتنياهو لقناة "فوكس نيوز" "تمثّل انقلابًا صريحًا على مسار المفاوضات، وتكشف بوضوح الدوافع الحقيقية وراء انسحابه من الجولة الأخيرة، رغم اقترابنا من التوصّل إلى اتفاق نهائي".

وأشارت حماس إلى أن مخططات نتنياهو لتوسيع العدوان تؤكّد بما لا يدع مجالًا للشك أنّه يسعى للتخلّص من أسراه، والتضحية بهم، خدمةً لمصالحه الشخصية وأجنداته الإيديولوجية المتطرّفة.

وأوضحت الحركة، أن غزّة ستبقى عصيّة على الاحتلال، وعلى محاولات فرض الوصاية عليها، وأنّ توسيع العدوان على شعبنا الفلسطيني لن يكون نزهة، وسيكون ثمنه باهظًا ومكلفًا على الاحتلال وجيشه النازي.

ودعت الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى إدانة ورفض هذه التصريحات الخطيرة، والتحرّك العاجل لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من حقّه في تقرير مصيره، ومحاسبة قادة العدو على جرائمهم المستمرة بحقّ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة.

ويأتي بيان حركة حماس تعقيبًا على تصريحات نتنياهو، لقناة “فوكس نيوز”، التي أكّد فيها نيّته احتلال قطاع غزّة بدون الاحتفاظ به، وتسليمه لقوات عربية لا تهدّد الكيان المحتل.