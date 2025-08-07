الحكومة اللبنانية تقر أهداف الورقة الأميركية لتثبيت وقف النار

فلسطين اليوم

قال وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، مساء اليوم الخميس، إن مجلس الوزراء وافق على الأهداف الواردة في الورقة التي تقدم بها الموفد الأميركي توماس برّاك بشأن تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من أجل تعزيز حل دائم وشامل.

وأوضح مرقص، في مؤتمر صحافي من القصر الجمهوري في بعبدا، أن القرار اقتصر على الأهداف الواردة بالورقة الأميركية لا بمراحلها وتفصيلاتها، لافتاً إلى أن وزراء حزب الله وحركة أمل انسحبوا من الجلسة الوزارية وليس من الحكومة.

وعصر اليوم الخميس، انسحب وزراء الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله، والوزير فادي مكي من جلسة الحكومة التي تبحث ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أن الوزراء طلبوا إعادة مناقشة الأولويات وتصحيح قرار الحكومة السابق، لافتة إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أصرّ على مناقشة الورقة الأميركية، وهو ما رفضه وزراء الثنائي.

وبحسب مصادر لبنانية، انسحاب الوزراء الذين يمثلون المكوّن الشيعي سيصعّب على الحكومة اتخاذ أي قرار لفقدانه الميثاقية، موضحة أن مقدمة الدستور اللبناني تنص على أن غياب أي مكوّن يفقد جلسات الحكومة ميثاقيتها.

وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية، بول مرقص، أعلن بعيد انتهاء الجلسة عن موافقة الحكومة على الأهداف الواردة في مقدمة ورقة المبعوث الأميركي

ولفت مرقص إلى عدم دخول مجلس الوزراء في البحث في المتممات والجزئيات المتعلقة بالورقة الأميركية، مشيراً إلى أن البحث في هذه الجزئيات سيتم عند ورود الخطة التطبيقية التي سيقدمها الجيش إلى الحكومة.