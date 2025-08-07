6 شهداء في قصف إسرائيلي على طريق المصنع بيم لبنان وسوريا

فلسطين اليوم

استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة على طريق المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية ، بأن غارة العدو الإسرائيلي على طريق المصنع أدت في حصيلة أولية إلى ارتقاء ستة شهداء وإصابة عشرة أشخاص بجروح.

وقبل هذا الاستهداف بأقل من ساعة، استشهد مواطن لبناني، في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كفردان غرب بعلبك شرق لبنان.

ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، فيما يطالب بنزع سلاح المقاومة.