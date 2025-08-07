تشييع الشهيد عودة الهذالين في مسافر يطا

فلسطين اليوم

شيع الفلسطينيون، اليوم الخميس، جثمان الشهيد عودة الهذالين في مسافر يطا جنوب الخليل، بعد أيام من احتجاز جثمانه وتسليمه صباح اليوم.

وانطلق موكب التشييع في قرية أم الخير حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، وأدى المشيعون صلاة الجنازة في مدرسة الصرايعة قبل أن يوارى الثرى في مقبرة القرية.

وبحسب مصادر محلية، فرض جيش الاحتلال إجراءات مشددة، وأغلق مداخل مسافر يطا، ونصب حواجز عسكرية ومنع المواطنيين والنشطاء من المشاركة في تشييع جثمانه.

وارتقى "الهذالين" يوم 28 يوليو/ تموز الماضي، متأثرًا بإصابته الحرجة، برصاص مستوطن في خربة "أم الخير" بمسافر بطا، خلال تصديه لأعمال تجريف استيطانية تنفذها قوات الاحتلال في منطقة الخربة.

وسلّمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، جثمان الشهيد عودة الهذالين، من منطقة "مسافر يطا"، جنوبي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بعد احتجازه 10 أيام.