سرايا القدس تقصف "نير عام" بصاروخين

فلسطين اليوم

قصفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مستوطنة نير عام بصاروخين، ردا على اقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وقالت سرايا القدس في بيان لها اليوم الخميس سرايا: "رداً على اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، قصفنا مغتصبة "نير عام" بصاروخين من طراز "قدس3".

ويوم الأحد، اقتحم أكثر من 3 آلاف مستوطن متطرف باحات المسجد الأقصى، فيما وصف بأكبر اقتحام عددي خلال يوم واحد للمسجد المبارك منذ احتلاله في ظل تصاعد غير مسبوق في انتهاكات المستوطنين بذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" ووسط إجراءات أمنية مشددة في القدس ومحيط الأقصى

وتواصل سرايا القدس عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي ضمن معركة طوفان الأقصى ردا على جرائمه في قطاع غزة والضفة والقدس.