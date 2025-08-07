الخارجية الإيرانية تنفي تحديد زمان أو مكان للتفاوض مع الولايات المتحدة

فلسطين اليوم

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الخميس،تحديد أي زمان أو مكان لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكّداً أنّ "كل ما يثار من شائعات حول ذلك يأتي ضمن الحرب النفسية، ومحاولة إثارة التوتر من جانب العدو".

وأضاف بقائي في تصريح صحفي اليوم، أن السفارة السويسرية تلعب دور القناة الدبلوماسية بين طهران وواشنطن، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن تقوم بنقل الرسائل بين الطرفين.

وأكد المتحدث الإيراني أن بلاده ملتزمة بتعهداتها حتى مع اعتراضها على أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبراً أن الأوروبيين لا يحق لهم تفعيل "آلية الزناد".

كما شدّد على تمسك طهران بعلاقاتها مع دول الجوار، لكنها "تحذرهم من استغلال العدو لهم"، على حد قوله.

وأشار إلى أن تعيين علي لاريجاني أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي يتوافق مع مصلحة وخير البلاد.