7 شهداء بينهم أطفال في قصف الاحتلال خيمة ومنازل بغزة

فلسطين اليوم

استشهد 7 مواطنين بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في قصف جيش الاحتلال مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن 6 مواطنين استشهدوا، بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين عند مسجد بئر السبع في حي الشيخ رضوان، شمال غرب مدينة غزة.

ووفق المصادر القصف أدى إلى استشهاد المواطن عبد الله أبو الجبين وزوجته وأطفاله.

كما استشهدت سيدة وأصيب مواطن بجروح خطيرة، في قصف إسرائيلي استهدف ثلاثة منازل متفرقة بالقرب من ساحة الشوا بمدينة غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم وصول 100 شهيد منهم "2 انتشال" و603 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.