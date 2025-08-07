شهيد باستهداف إسرائيلي في "كفردان" غرب بعلبك

فلسطين اليوم

استشهد مواطن لبناني، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كفردان غرب بعلبك شرق لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفردان قضاء بعلبك أدت إلى ارتقاء شهيد.

وبحسب مصادر محلية، " وضع المستهدف سيارته في مغسل السيارات وعاد إلى منزله سيرا على الأقدام فتم استهدافه بصاروخين من مسيرة مسلحة أدت إلى استشهاده على الفور".

ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، فيما يطالب بنزع سلاح المقاومة.