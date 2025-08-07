السيد الحوثي: حصار غزة يحدث بتواطؤ عربي وغربي

فلسطين اليوم

أكد قائد حركة "أنصار الله" اليمنية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، اليوم الخميس، أن حصار غزة لم يكن فقط بيد الاحتلال الإسرائيلي، بل تم بتواطؤ بعض الدول العربية والغربية، ما فاقم معاناة الشعب الفلسطيني وصنع مأساة التجويع التي لا مثيل لها في العالم.

وقال السيد الحوثي، إن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة تتواصل للشهر الخامس على التوالي بسبب منع إدخال المساعدات، في ظل صمت دولي مخزٍ، بينما المساعدات الإنسانية مكدسة عند بوابات المعابر، والاحتلال يمنع وصولها إلى السكان المحاصَرين.

وأشار السيد الحوثي إلى أن أعداد شهداء التجويع تزداد مع كل ساعة، وفي مقدمتهم الأطفال الرضّع والأطفال في مختلف أعمارهم، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة يُمثّل مظلومية رهيبة لا يمكن السكوت عنها.

ويواجه سكان قطاع غزة موجة جوع حقيقية منذ إغلاق الاحتلال معابر غزة، مطلع مارس/ آذار المنصرم، وفرض قيود مشددة على دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والوقود والدواء للقطاع؛ ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 21 شهرًا.