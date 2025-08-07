مستوطنون يجرفون أراضي المواطنين جنوب الخليل

فلسطين اليوم

واصل مستوطنون متطرفون، اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، تجريف أراضي المواطنين في قرية دير رازح جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين شرعت بتجريف أراضي للمواطنين، في خربة دير رازح جنوب الخليل، وذلك لتوسيع بؤرة استعمارية تم إنشاؤها في شهر كانون أول/ديسمبر من العام الماضي على أراضي أهالي الخربة.

وكانت جرافات الاحتلال ومستوطنون، جرفت أواخر العام الماضي نحو 400 دونم من أراضي المواطنين التي تعود ملكيتها لعائلة عمرو، وقطعت الأشجار، وخربت المزروعات، وشقت طريقا استعماريا بطول 3 كيلو مترات.