ارتفاع أسعار النفط عالمياً

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، لتوقف سلسلة خسائر استمرت 5 أيام متتالية، وسط مؤشرات على استقرار الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحسب صحيفة "بلومبيرغ" الاقتصادية، فقد صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" 20 سنتا، أو 0.3 بالمئة إلى 67.09 دولار للبرميل.

وزاد خام "غرب تكساس"، الوسيط الأميركي، 22 سنتا، أو 0.3 بالمئة إلى 64.57 دولار للبرميل.

وتلقت أسواق النفط الدعم من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 3 ملايين برميل إلى 423.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من آب، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين بانخفاضها 591 ألف برميل.