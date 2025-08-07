من هو خوان ألفينا نجم الزمالك الجديد؟

فلسطين اليوم

أعلن نادي الزمالك المصري، عن ضم الجناح البرازيلي خوان ألفينا لاعب أولكساندريا الأوكراني، بعقد يمتد لـ4 مواسم في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وجاء ذلك بعد رحيل الجناح مصطفى شلبي الذي انتقل إلى صفوف البنك الأهلي هذا الصيف.

ونشر اللاعب البالغ 22 عاما رسالة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، ودع خلالها ناديه الأوكراني، وقال فيها: "وصلت إلى أوكرانيا بعمر 20 عاما قادما من ريو، بقلب مليء بالأحلام، وواجهت البرد والمجهول".

وأضاف: "بعد عامين، أرحل عن أولكساندريا بقلب ممتن. شكرا لكل من دعمني وجعلني أشعر أنني في بيتي رغم بعد المسافة".

واختتم قائلا: "الآن حان وقت تحد جديد، لكنني أحمل معي كل لحظة جميلة عشتها هنا. شكرا أولكساندريا، وشكرا أوكرانيا".

ويجيد خوان ألفينا اللعب في الجناح الأيمن وهو مركزه الأصلي إلى جانب مركز الجناح الأيسر، ويلعب بالقدم اليسرى، بدأ مسيرته في عالم كرة القدم من بوابة أكاديمية فاسكو دي جاما البرازيلي.

كانت بداية من بوابة كرة الصالات بأكاديمية فاسكو دي جاما وهو في السادسة من العمر، قاد فريق الشباب بنادي فاسكو دي جاما تحت 20 عاما للفوز بألقاب كاريوكا وكأس البرازيل وكأس السوبر البرازيلي عام 2020، عندما كان في السابعة عشرة من عمره.

كما اختير في قائمة ذهبية من مركز الدراسات الدولية الرياضية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضمت لامين جمال نجم برشلونة ضمن أفضل 10 أجنحة تحت 23 عاما في العالم لعام 2024، وجاء ألفينا في المركز السابع.

خاض ألفينا 42 مباراة في مختلف البطولات رفقة فريقه أولكساندريا الأوكراني، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع مثلهم

قاد فريقه أولكساندريا الأوكراني لاحتلال وصافة بطولة الدوري الأوكراني الموسم الماضي، على حساب فريق شاختار دونستك.

وذكر موقع "يلا كورة" التفاصيل المالية لصفقة انتقال ألفينا، إذ حسم الزمالك، صفقة الجناح البرازيلي مقابل 600 ألف دولاركما سيحصل اللاعب على راتب يُقدر بـ300 ألف دولار في الموسم".

وشهد الميركاتو الصيفي الحالي نشاطا كبيرا من إدارة الزمالك، حيث تعاقد النادي مع عدة لاعبين بارزين، من بينهم: مهدي سليمان (حارس مرمى – انتقال حر – موسمين)

شيكو بانزا (الجناح الأيسر الأنغولي – 4 مواسم – من استريلا أمادورا البرتغالي)

عدي الدباغ (المهاجم الفلسطيني – 4 مواسم – من شارلروا البلجيكي)

عمرو ناصر (مهاجم – 5 مواسم – من فاركو)

عبد الله السعيد (لاعب وسط مخضرم – جدد عقده لمدة موسمين)

كما ضم الزمالك:

عبد الحميد معالي (الجناح المغربي – من اتحاد طنجة)

آدم كايد (جناح أيسر – من نادي بريدا الهولندي)

أحمد شريف (مهاجم – من فاركو)

محمد إسماعيل (مدافع – من زد)

أحمد ربيع (لاعب وسط – من البنك الأهلي).