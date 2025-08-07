غولان: حماس لم تعد تشكل تهديداً على "إسرائيل" ولا مبرر لاحتلال غزة

فلسطين اليوم

أكد زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان، اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو تتخلى عن "الإسرائيليين" المحتجزين في غزة لاعتبارات سياسية.

وشدد غولان في تصريح له، على أن اتخاذ قرار باحتلال غزة يعني التخلي عن إمكانية إعادة المحتجزين في غزة.

وأشار إلى أن حركة حماس لم تعد تشكل تهديداً على "إسرائيل" ولا مبرر لاحتلال غزة.

وقال: "إن احتلال غزة دون وجود بديل لحماس يعني أن إدارة القطاع ستناط بجنودنا وسيقتل مئات منهم".

وفي مناسبات عدة، طلب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من رئيس الأركان إيال زامير عرض خطته لاحتلال غزة في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، إلا إنه وفق وسائل إعلام عبرية، فإن الأخير يرفض الفكرة بالكامل.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 150 ألفاً وتشريد سكان القطاع كلهم تقريباً، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.