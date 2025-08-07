الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله جنوب المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، مواطنا على هدم منزله ذاتيا ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال أجبرت المواطن المقدسي إياد قراعين على هدم منزله في حي وادي حلوه ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

يذكر أن قوات الاحتلال تجبر الفلسطينيين خاصة في مدينة القدس المحتلة على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ويتحمل المالك الذي يرفض هذا الإجراء التكاليف الباهظة للهدم.

وترفض بلدية الاحتلال في القدس منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، وذلك في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسراً من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.