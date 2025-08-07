سرايا القدس وكتائب أبو علي مصطفى تقصفان تجمعاً للاحتلال بالهاون شرق غزة

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، بالإشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى باستهداف تجمعاً لجنود الاحتلال بقذائف الهاون شرق مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس في بيان عسكري: "قصفنا بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) تجمعاً لجنود العدو الصهيوني محيط تلة المنطار شرق حي الشجاعية في مدينة غزة".

وتواصل سرايا القدس، بالتعاون والاشتراك مع الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة التصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، موقعة في صفوفه خسائر مادية وبشرية فادحة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 150 ألفاً وتشريد سكان القطاع كلهم تقريباً، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.