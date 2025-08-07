100 شهيد و603 إصابات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، عن وصول 100 شهيد منهم "2 انتشال" و603 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأفادت، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,258 شهيدًا 152,045 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، مضيقة: "أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 9,752 شهيدًا و40,004 إصابة.

كما بلغ وفق وزارة الصحة، عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 51 شهيدًا و230 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,706 شهيدًا وأكثر من 12,030 إصابة.

وقالت الصحة: "سجّلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية"، وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 197 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا.

وأهابت، وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة.

رابط تسجيل شهداء ومفقودي الحرب على غزة