مستوطنون يسرقون خيمة ومعدات زراعية من الأغوار الشمالية

فلسطين اليوم

أقدم مستوطنون متطرفون، اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، على سرقة خيمة ومعدات زراعية من الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين سرقوا خيمة تعود للمزارع فايز محمد أبو مطاوع من منطقة الدير، فيما قام مستعمر آخر بسرقة خراطيم ري زراعية من خربة الفارسية.

وتشهد مناطق الأغوار الشمالية اعتداءات يومية من المستعمرين الذين يهاجمون مساكن المواطنين ويعتدون عليهم، كما يعملون على سرقة وتدمير ممتلكاتهم، بالإضافة إلى ملاحقة الرعاة في المراعي والاعتداء عليهم وعلى مواشيهم.