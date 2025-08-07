السفير البريطاني في "إسرائيل" للكابينت: احتلال غزة خطأ

فلسطين اليوم

وجّه السفير البريطاني في "إسرائيل" سيمون والترز، اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، رسالة إلى وزراء كابينت الاحتلال الإسرائيلي، بشأن نيتهم احتلال قطاع غزة بالكامل.

ونقلت القناة "12" العبرية، رسالة السفير البريطاني لوزراء الكابينت مفادها بأن: "اتخاذ قرار بشأن احتلال قطاع غزة خطأ، لقد تم إنجاز كل أهداف الحرب".

وفي مناسبات عدة، طلب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من رئيس الأركان إيال زامير عرض خطته لاحتلال غزة في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، إلا إنه وفق وسائل إعلام عبرية، فإن الأخير يرفض الفكرة بالكامل.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 150 ألفاً وتشريد سكان القطاع كلهم تقريباً، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.