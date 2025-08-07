فلسطين اليوم

انطلقت قافلة بحرية تحمل على متنها عائلات لمحتجزين إسرائيليين، اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، متوجهة إلى شاطئ قطاع غزة.

وقالت القناة "12" العبرية: "إن قافلة بحرية لعائلات الأسرى تقترب من سواحل غزة".

وفي السياق، أصدر مقر عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة بياناً صحفياً قال فيه: "نحن نقترب من أحبائنا المحتجزين في قطاع غزة، ونتوجه إلى حكومة (إسرائيل) ورئيس الحكومة – لا يزال بالإمكان إنقاذهم".

وتُجدد عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة اتهاماتها لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في حين يقول زعيم المعارضة يائير لابيد، إن كل يوم تقضيه الحكومة في "السلطة" قد ينتهي بكارثة كبرى.