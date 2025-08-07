مؤسسة أطباء بلا حدود: مراكز مؤسسة غزة الاغاثية هي مواقع "قتل مُدبّر"

فلسطين اليوم

أكدت مؤسسة أطباء بلا حدود اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، أن مراكز توزيع الغذاء التي تديرها مؤسسة غزة الاغاثية هي مواقع "قتل مُدبّر".

وأوضحت، أن تحليل البيانات في عيادتين تابعتين للمؤسسة يشير إلى عنف موجه وعشوائي من القوات "الإسرائيلية" ومتعاقدين أمريكيين ضد الفلسطينيين المتضورين جوعا في مواقع توزيع الغذاء بغزة.

وطالبت بالتفكيك الفوري لبرنامج مؤسسة غزة الإنسانية وإعادة تفعيل آلية الأمم المتحدة المنسقة لتوصيل المساعدات.

في أواخر مايو/أيار 2025، وبعد مرور نحو 3 أشهر على إغلاق معابر قطاع غزة، واستئناف حرب الإبادة، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن تبني آلية جديدة لتوزيع المساعدات الغذائية على سكان القطاع، ترتكز على إنشاء مراكز توزيع تابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي كيان أُنشئ بمبادرة من ضباط احتياط في الجيش الإسرائيلي ورجال أعمال إسرائيليين.

وبدأ العمل بالآلية يوم 27 مايو/أيار 2025، في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، مما جعل الوصول إليها محفوفا بالمخاطر، إذ يتوجب على المحتاجين اجتياز مسافات طويلة ومناطق اشتباك. وتُقدَّم فيها كميات محدودة من الغذاء لا تكفي سوى لعدد ضئيل من المتوافدين، رغم تدفق أعداد كبيرة من طالبي المساعدة.

ومنذ بدء عملها بقطاع غزة في نهاية مايو/أيار 2025، شهدت مراكز توزيع المساعدات بشكل شبه يومي عمليات قتل واستهداف للمجوّعين، استخدمت فيها القوات الإسرائيلية القذائف المدفعية وصواريخ الاستطلاع، وفي بعض الأحيان مسيرات كواد كابتر لإطلاق الرصاص.